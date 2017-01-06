Дачный домик пенсионерки в Невинномысске обчистили на 3 тысячи рублей

В Невинномысске дачные воры обчистили домик, принадлежавший пенсионерке. Сорвав навесной замок на входной двери, злоумышленники похитили электрочайник, два газовых баллона, электрическую плиту, одежду. Воры также оказались большими библиофилами и не преминули забрать из дома несколько книг.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, общая сумма ущерба, нанесенного ворами пожилой женщине, составила 3 тысячи рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемых в хищении со взломом. Ими оказались двое мужчин 49 и 35 лет. Часть украденных вещей у них изъята.

Судя по всему, времени для чтения книг у задержанных теперь будет немало, так как по факту кражи возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20170106/dachnyy_domik_pensionerki_v_nevinnomysske_obchistili_na_3_tysyac_99367.html