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5 января 2017 г.

Жительницу Кисловодска квартирантка обокрала на 18 тысяч рублей

Кисловодчанка сообщила в полицию, что из ее квартиры украдены ювелирные изделия. Полицейские установили, что женщина временно предоставила свою квартиру для проживания жительнице соседнего региона. Однажды она попросила квартирантку присмотреть за ее маленьким ребенком, а сама пошла в магазин. Злоумышленница в это время украла золотые изделия и скрылась. Золото квартирантка сдала в ломбард. Домохозяйка оценила ущерб в более чем 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска подозреваемую задержали, она призналась в краже, ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170105/zhitelnitsu_kislovodska_kvartirantka_obokrala_na_18_tysyach_rubl_99359.html
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