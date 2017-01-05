Воспитанники детдома «Надежда» побывали с экскурсией в Кочубеевском отделе ЗАГС

Воспитанники детского дома №20 «Надежда», что в селе Балахоновском, побывали в Кочубеевском отделе ЗАГС. Акция прошла в рамках проекта профессионального самоопределения «Дегустация профессий».

Начальник отдела ЗАГС Татьяна Виприцкая познакомила детей с востребованной, интересной и очень важной для общества профессией – «работник ЗАГС». Также радушная хозяйка провела экскурсию по учреждению и его окрестностям. Напомним, рядом со зданием Кочубеевского ЗАГСа расположено сразу несколько скульптурных композиций, смысловое содержание которых направлено на пропаганду семейных ценностей.

В завершение акции Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки. В свою очередь, ребята пригласили сотрудников ЗАГСа нанести визит в детский дом. Воспитанники «Надежды» пообещали подготовить для гостей небольшой концерт.

http://www.stapravda.ru/20170105/vospitanniki_detdoma_nadezhda_pobyvali_s_ekskursiey_v_kochubeevs_99360.html