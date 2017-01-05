Вор умыкнул из гаража жительницы Невинномысска четыре шины

В дежурную часть полиции Невинномысска обратилась тридцатилетняя гражданка. Женщина поведала о пропаже четырех шин, которые хранились в гараже ее знакомой.

Как выяснили стражи порядка, события развивались следующим образом. К подруге заявительницы пришел в гости приятель. Ночью, пока все спали, злоумышленник пробрался в гараж и умыкнул покрышки. Стоимость украденного позднее оценили в 8200 рублей.

Похищенное имущество у подозреваемого изъято. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20170105/vor_umyknul_iz_garazha_zhitelnitsy_nevinnomysska_chetyre_shiny_99358.html