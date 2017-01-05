2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
5 января 2017 г.

Вор умыкнул из гаража жительницы Невинномысска четыре шины

В дежурную часть полиции Невинномысска обратилась тридцатилетняя гражданка. Женщина поведала о пропаже четырех шин, которые хранились в гараже ее знакомой.

Как выяснили стражи порядка, события развивались следующим образом. К подруге заявительницы пришел в гости приятель. Ночью, пока все спали, злоумышленник пробрался в гараж и умыкнул покрышки. Стоимость украденного позднее оценили в 8200 рублей.

Похищенное имущество у подозреваемого изъято. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170105/vor_umyknul_iz_garazha_zhitelnitsy_nevinnomysska_chetyre_shiny_99358.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Происшествия
Жительницу Кисловодска квартирантка обокрала на 18 тысяч рублей
Вор умыкнул из гаража жительницы Невинномысска четыре шины
Стрельбой из автомата встретили Новый год молодые люди в Ставрополе
На Ставрополье автоугонщик разбил машину и сбежал
Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово
Невинномысск
У жителя Невинномысска изъяли 53 грамма гашишного масла
Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит в Невинномысске
Школа «Маленьких волшебников» Невинномысска отмечает первый юбилей
Спортивный Невинномысск встретит Новый год забегом 1 января
Чем задобрить Петуха? Новогодние рецепты от Деда Мороза из Невинномысска

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!