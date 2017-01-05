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5 января 2017 г.

Весной в Пятигорске пройдет чемпионат мира по внедорожным гонкам

На четыре дня Пятигорск из курортного города превратится в территорию экстрима. Весной, а именно с 5 по 8 мая, здесь впервые пройдет неофициальный чемпионат мира по внедорожным гонкам Rainforest Challenge. Участниками станут водители-экстремалы России. А увидеть это захватывающее зрелище смогут все желающие.

Соревнования также пройдут в Смоленской, Московской областях, в Приморье, республике Саха (Якутия), в Тюмени, в Челябинске и других точках страны. Так определятся победители национального отбора. Лучшие водители-экстемалы получат право участвовать в главной гонке, которая пройдет в малазийских джунглях в разгар сезона дождей.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170105/vesnoy_v_pyatigorske_proydet_chempionat_mira_po_vnedorozhnym_gon_99349.html
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