В России утвержден обновлённый перечень жизненно необходимых лекарств

В России утвердили обновлённый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), пишет «РГ». Однако список этот будет обновляться по мере появления новых отечественных препаратов. В частности тех, которые помогут бороться с онкологическими и некоторыми редкими заболеваниями.

Как пояснила вице-премьер Ольга Голодец, сегодня наблюдается высокая активность фармацевтической промышленности: доля наших препаратов выросла с 72 процентов в 2015 году, до 76,8 процента в 2016-м.

Перечень ЖНВЛП поможет контролировать цены на препараты, избежать спекуляции на фармацевтическом рынке и сделает лекарства доступными для людей.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170105/v_rossiiutverzhden_obnovlennyy_perechen_zhiznenno_neobkhodimykh__99357.html