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5 января 2017 г.

В Андроповском районе Ставрополья подвели предварительные итоги 2016 года

Герб Андроповского района

Предварительные итоги 2016 года подвели в Андроповском районе. Главными задачами в ушедшем году местные власти считали развитие сельхозпроизводства, повышение уровня и качества жизни населения, поддержку социальной сферы, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, организацию новых рабочих мест, привлечение инвестиций и т.д.

Многое из задуманного удалось выполнить. Так, 2016 год был успешным для растениеводов территории. Они добились рекордного в истории района урожая: с уборочной площади 76593 гектаров было намолочено 242 тысячи тонн зерна при средней урожайности 31,6 центнеров с гектара. Причем в ушедшем году в закрома было положено на 67 тысяч тонн зерна больше по сравнению с 2015 годом.

Продолжена в районе реализация принципа доступности образования для всех категорий обучающихся. А из 113 выпускников 16 закончили школы с медалями.

Учреждениями культуры сделано немало для сохранения культурного наследия. Также за год было проведено более 350 районных мероприятий – это праздники, концерты, Дни сел и т.д.

В общем же плане в 2016 году был сделан значительный задел на развитие территории в году наступившем. Восемь из 11 муниципалитетов района победили в конкурсе и включены в краевую программу развития местных инициатив.

Напомним, 2017 год объявлен на Ставрополье Годом местных инициатив. Строительство стадионов, спортплощадок, ремонт сельских Домов культур, разбивка парков – в масштабах региона будут реализованы сотни таких пректов. Не останется в стороне от общего дела и Андроповский район.

По итогам прошедшего года не забыли андроповцы отметить лучших специалистов различных отраслей: сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и т.д. Награждаемым вручена памятная медаль и Признательность Главы Андроповского муниципального района.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170105/v_andropovskom_rayone_stavropolya_podveli_predvaritelnye_itogi_2_99354.html
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