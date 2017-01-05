У жителя Невинномысска изъяли 53 грамма гашишного масла

В Невинномысске вечером полицейские решили проверить подозрительного гражданина, прогуливавшегося по улице. И не зря. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у сорокашестилетнего мужчины наркотическое средство – масло каннабиса. Это зелье еще называют гашишным маслом.

Масса дурмана составила 53,31 грамма. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту незаконного хранения и изготовления без цели сбыта наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20170105/u_zhitelya_nevinnomysska_izyali_53_gramma_gashishnogo_masla_99350.html