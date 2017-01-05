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5 января 2017 г.

Стрельбой из автомата встретили Новый год молодые люди в Ставрополе

На пульт вневедомственной охраны по Ставрополю поступил звонок: очевидцы сообщили, что в одном из гаражных кооперативов идет стрельба, предположительно, из автоматического оружия.

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю, сообщила пресс-служба ведомства, прибыли на место происшествия. Выяснилось, что девять граждан стреляли из свето-шумового оружия, не предназначенного для стрельбы боевыми патронами. К счастью, никто не пострадал. Стрелки задержаны. Они утверждают, что использовали автоматическое оружие для поддержания приподнятого настроения в связи с Новогодними праздниками.

При осмотре гаража было обнаружено и изъято четыре фрагмента пластиковых бутылок с веществом растительного происхождения, изъят также охолощенный автомат «ВПО-925». Все это направлено на экспертизу, уточнили в Главном управления МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170105/strelboy_iz_avtomata_vstretili_novyy_god_molodye_lyudi_v_stavrop_99356.html
Фотография к статье Стрельбой из автомата встретили Новый год молодые люди в Ставрополе
Автомат
Автомат
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по СК
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