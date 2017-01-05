На Ставрополье автоугонщик разбил машину и сбежал

В отдел МВД России по Кочубеевскому району обратилась жительница Невинномысска. Она сообщила, что ее автомобиль угнали с территории домовладения в одном из населенных пунктов Кочубеевского района, куда сын потерпевшей приехал в гости. Злоумышленник «вычислил», когда гость заснул, украл ключи от авто и угнал его. Выехав за пределы населенного пункта, молодой человек врезался в дорожное ограждение. Бросив неисправный автомобиль, вор скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми уполномоченными полиции установили и нашли злоумышленника. Его задержали на одной из улиц станицы Барсуковской. Ранее судимый 19-летний местный житель задержан под подписку о невыезде и уже признался в угоне, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170105/na_stavropole_avtougonschik_razbil_mashinu_i_sbezhal_99355.html