«Ставропольская правда» и «Русфонд» вместе помогают больным детям

У «Ставропольской правды» есть один особенный проект, который заставляет верить в чудеса и людскую доброту. Особенно приятно и трепетно осознавать, что он касается детей... В течение года под рубрикой «Благотворительность» вместе с «Русфондом» мы публиковали материалы о маленьких жителях Ставропольского края, нуждающихся в лечении. Благодаря неравнодушным читателям, удавалось собирать необходимые суммы.

В канун Нового года об итогах совместной работы корреспонденту «СП» рассказала руководитель регионального отделения «Русфонда» Марина Чернышева. Многое из задуманного свершилось: с подачи благотворительной организации ставропольские врачи возобновили высокотехнологичные операции по коррекции врожденных пороков сердца, были спасены десятки жизней, подопечные фонда получали необходимую медицинскую помощь, дорогостоящие лекарства, средства реабилитации...

Сложно передать эмоции родителей, чьи дети идут на поправку, но Марина и постоянно напоминает: благодарить нужно не «Русфонд», а людей, из пожертвований которых складывается здоровье каждого малыша.

– У «Русфонда» нет иных вариантов помогать тяжелобольным детям, – рассказывала М. Чернышева. – Моя заветная мечта, чтобы благотворителей в нашем крае стало больше. Пока мы не можем помочь всем, кто обращается. Но есть много поводов и для радости. В 2016 году у нас появились настоящие друзья, которым не безразличны судьбы детей. Это предприниматель Давид Саркисян – наш самый ответственный благотворитель. Практически ни одна детская история не осталась без его внимания. Добрыми помощниками Ставропольского бюро «Русфонда» стали также Роман Миргородский, научно-производственная фирма «Здоровое питание Ставрополья», санаторий «Машук».

В 2016 году ученики школы №7 Ставрополя по своей инициативе провели благотворительную ярмарку, собрали 20 тысяч рублей на операцию Вероники Яхияевой. Это была третья по счету операция, две другие делали по квотам. На днях – 24 декабря благотворительную ярмарку организовали воспитанники и сотрудники Образовательного центра «ВИА ЛАТА». Собранные 38 тысяч рублей они перечислили двум подопечным «Русфонда». Радует, что дети растут, чувствуя чужую боль и беду. Спасибо их наставникам и родителям.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с минздравом края. Подключаемся тогда, когда государственные структуры помочь не могут. Например, лекарство не разрешено к продаже в России, слуховые аппараты стоят дороже, чем компенсирует государство, у ребенка нет российского гражданства. Так, одна из маленьких пациенток кардиологии оказалась гражданкой Украины, тянуть с операций было нельзя. И тут помогли!

В 2017 году хочется всем пожелать, мира, здоровья каждой семье, чтобы счастья было больше.

Спасибо каждому откликнувшемуся сердцу!

http://www.stapravda.ru/20170104/stavropolskaya_pravda_i_rusfond_vmeste_pomogayut_bolnym_detyam_99339.html