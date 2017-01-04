Ставрополь отмечает наступление нового 2017 года

Ставропольцы празднуют наступление Нового года. В длинные зимние каникулы хочется как можно больше новых впечатлений.

В городе даже в главную новогоднюю ночь было весьма многолюдно. Традиционно многие горожане предпочли отметить праздник в большой компании и на свежем воздухе – всю ночь на главной площади краевого центра и в парке Победы шли народные гуляния.

Особенно приятны в ленные выходные дни семейные прогулки с фотоаппаратом после заката солнца. Новогодний Ставрополь прекрасен! Город раскрасили тысячи разноцветных огней. Аллеи гирлянд и неоновых деревьев, алмазное небо и цветные арки создали атмосферу волшебной сказки. Ее не портит даже переменчивая ставропольская погода.

Традиционно для горожан приготовлена большая культурная программа. Многочисленные спектакли, выставки, концерты. Особенно разнообразен выбор для самых маленьких зрителей. Например, в Ставропольском дворце детского творчества приглашают на спектакль театра кукол, хоровод вокруг ёлки и музыкальное шоу. На площади Ленина ежедневно до 6 января включительно работает резиденция Деда Мороза. Главный новогодний волшебник вместе с помощниками играет с детворой, проводит конкурсы, а в заключении подарок – совместное фото на память. В общем, море положительных эмоций.

В кинотеатрах Ставрополя – невиданный аншлаг. Залы заполнены, билеты можно приобрести лишь заблаговременно. Тем более, что выбор киноновинок весьма многообразен. А вот в киноклубах города показывают любимую классику – старые добрые детские фильмы и мультики.

В полдень 7 января на площади Ленина вновь будет многолюдно – всех ставропольцев приглашают принять участие в театрализованной программе «Рождественские гулянья».

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См. также

Новогодние каникулы в Ставрополе: программа мероприятий 2017

http://www.stapravda.ru/20170104/stavropol_otmechaet_nastuplenie_novogo_2017_goda_99342.html