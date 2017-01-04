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4 января 2017 г.

Пятигорск поставил новый рекорд по созданию семей и рождению детей

Дворец бракосочетаний
Фото: из архива газеты «СП»

Пятигорские ЗАГСы в 2016 году поставили своеобразный рекорд, сыграв 1176 свадеб (а это в среднем 22 регистрации в неделю!). Приятно, что и малышей в семьях теперь тоже прибавилось – на свет появилось 2595 детей. Из них 34 пары двойняшек.

Сотрудники ЗАГСов подсчитали, что в городе-курорте женщины предпочитают рожать в возрасте от 21 до 30 лет. Эти мамочки подарили миру 1518 детей. 18-20-летних мам на порядок меньше – 135. В 31-40 лет решились на материнство 812 пятигорчанок. Что касается имен для новорожденных, наиболее популярными стали Артём, Александр, Максим, Михаил; Мария, София (Софья), Арина, Ева. Малышей не боялись называть и довольно редкими именами: Яков, Юнус, Эмран и Эмин, а также Ярина, Юлиана, Эрика и Эмили.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170104/pyatigorsk_postavil_novyy_rekord_po_sozdaniyu_semey_i_rozhdeniyu_99338.html
Фотография к статье Пятигорск поставил новый рекорд по созданию семей и рождению детей
Фото: из архива газеты «СП»
Дворец бракосочетаний
Дворец бракосочетаний
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