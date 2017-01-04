Поиски пропавшего в Ипатово ребенка продолжаются
В Ипатово на реке Калаус продолжают поиски пропавшего мальчика. Пока найти ребенка не удалось. К поискам присоединяются все больше неравнодушных людей.
13 водолазов около моста и заторов обследовали 300 метров полосы реки шириной 10 метров. Проведена колка льда на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края. Волонтерами выставлено четыре смотровых круглосуточных поста на перекатах реки Калаус.
Утром поиски возобновились. 4 января планируется, что водолазы обследуют прибрежную зону и очистят лед под вторым мостом. Всего в поисках принимают участие более пятидесяти человек – спасатели МЧС края и ПАСС СК, полиция, представители районной администрации, казаки и волонтеры.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю