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4 января 2017 г.

Поиски пропавшего в Ипатово ребенка продолжаются

В Ипатово на реке Калаус продолжают поиски пропавшего мальчика. Пока найти ребенка не удалось. К поискам присоединяются все больше неравнодушных людей.

13 водолазов около моста и заторов обследовали 300 метров полосы реки шириной 10 метров. Проведена колка льда на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края. Волонтерами выставлено четыре смотровых круглосуточных поста на перекатах реки Калаус.

Утром поиски возобновились. 4 января планируется, что водолазы обследуют прибрежную зону и очистят лед под вторым мостом. Всего в поисках принимают участие более пятидесяти человек – спасатели МЧС края и ПАСС СК, полиция, представители районной администрации, казаки и волонтеры.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170104/poiski_propavshego_v_ipatovo_rebenka_prodolzhayutsya_99340.html
Фотография к статье Поиски пропавшего в Ипатово ребенка продолжаются
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Поиски пропавшего ребенка в Ипатово на реке Кума
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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Поиски пропавшего в Ипатово ребенка продолжаются
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