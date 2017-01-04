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4 января 2017 г.

Как сохранить здоровье в новогодние праздники – рекомендации специалистов

Специалисты управления Роспотребнадзора края подготовили рекомендации на тему «Как сохранить здоровье в новогодние праздники». Не секрет, что именно в эти дни в нашу жизнь врываются многочисленные застолья с разнообразным ассортиментом блюд. А значит возрастает риск возникновения пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.

 Пищевое отравление чаще всего вызывают готовые блюда – многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и др. Настроение также могут подпортить плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи (на их поверхности могут оставаться возбудители инфекций).

Медики рекомендуют в новогодние праздники отдавать предпочтение свежей и нежирной пище, ежедневно пить воду, ограничить употребление алкоголя, не сидеть у телевизора - больше двигаться.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170104/kak_sokhranit_zdorove_v_novogodnie_prazdniki__rekomendatsii_spet_99336.html
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