Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит в Невинномысске

В Невинномысске проходит акция «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках сотрудники городского отдела полиции совместно с представителями общественного совета при ОМВД и сотрудниками Дворца детского творчества организовали новогоднее представление для детей. Ребята вместе со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, водили хороводы и пели песни.

Также в рамках акции сотрудники полиции вместе с общественниками посетили подшефный центр социальной реабилитации несовершеннолетних «Гавань». Побывали стражи порядка и в семьях, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Детям полицейские вручили подарки: игрушки, настольные развивающие игры, сладкие наборы.

Одной из целей акции «Полицейский Дед Мороз» является правовое просвещение молодежи. Так, сотрудники полиции провели встречу со студентами одного из вузов города. Ребятам разъяснили их права и обязанности, алгоритм действий в случае угрозы вовлечения в противоправные деяния и т.д. Шла речь и о пагубном влиянии на организм алкогольных напитков, сигарет, различных психотропных и наркотических средств. Рассказали студентам о так называемых телефонных мошенничествах, совершаемых с использованием мобильной связи. Затем юношам и девушкам продемонстрировали тематические видеофильмы, каждому вручили по специальному информационному буклету.

Подобные встречи прошли также в школах и средне-специальных учебных заведениях Невинномысска

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170104/aktsiya_politseyskiy_ded_moroz_prokhodit_v_nevinnomysske_99348.html