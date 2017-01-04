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4 января 2017 г.

6 тонн черного металла украл сторож предприятия в Апанасенковском районе

В Апансенковском районе задержан подозреваемый краже черного металла. Преступление он совершил в последний день минувшего года. Сторож одного из местных сельхозпредприятий пытался украсть с охраняемого объекта более 6 тонн черного металла стоимостью 63 тысячи рублей. Тревогу поднял председатель СХП, вызвавший полицию.

56-летний житель села Белые Копани сознался. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170104/6_tonn_chernogo_metalla_ukral_storozh_predpriyatiya_v_apanasenko_99345.html
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