6 тонн черного металла украл сторож предприятия в Апанасенковском районе

В Апансенковском районе задержан подозреваемый краже черного металла. Преступление он совершил в последний день минувшего года. Сторож одного из местных сельхозпредприятий пытался украсть с охраняемого объекта более 6 тонн черного металла стоимостью 63 тысячи рублей. Тревогу поднял председатель СХП, вызвавший полицию.

56-летний житель села Белые Копани сознался. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170104/6_tonn_chernogo_metalla_ukral_storozh_predpriyatiya_v_apanasenko_99345.html