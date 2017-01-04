5 и 6 января на Ставрополье ожидается туман, гололедица и ночной мороз

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 5 января ночью и утром местами по краю ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, днем прогреется до +5 градусов. Без существенных осадков, небольшой ветер.

6 января прогнозируется дождь со снегом, небольшой ветер, ночью до -5 градусов, днем +2…+7 градусов.

Интересно, что год назад в эти новогодние дни было гораздо холоднее. Так, ночной мороз достигал – 25 градусов!

МЧС края предупреждает о том, что 5 – 7 января из-за тумана, слабого гололеда и гололедицы на дорогах на территории края существует вероятность возникновения локальных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, повреждением линий связи, ЛЭП. Населению рекомендуется сохранять бдительность.

http://www.stapravda.ru/20170104/5_i_6_yanvarya_na_stavropole_ozhidaetsya_tuman_gololeditsa_i_noc_99347.html