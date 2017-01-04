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4 января 2017 г.

2 тонны семян подсолнечника украли жители села Казинка на Ставрополье

Более 1700 килограммов семян масличных культур украли из одного из сельхозпредприятий Андроповского района. По подозрению в совершении преступления были задержаны два жителя села Казинка, один из которых ранее судим. Оба работают в этом СХП.

Злоумышленники задержаны и сознались, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170104/2_tonny_semyan_podsolnechnika_ukrali_zhiteli_sela_kazinka_na_sta_99344.html
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