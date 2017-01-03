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3 января 2017 г.

Задержанный автовор в Кисловодске оказался причастным к разбойному нападению

В полицию Кисловодску обратился местный житель: его автомобиля похищены ценные вещи. Злоумышленник, взломав дверь, проник в автомобиль и украл ценные вещи более чем на 15 тысяч рублей. С похищенным он скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого, он задержан. Полицейские подозревают задержанного в разбойном нападении, совершенном на потерпевшего ранее. В декабре прошлого года он, избив мужчину, завладел ювелирными изделиями на 15 тысяч рублей, после чего скрылся, отметили в пресс – служб ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170103/zaderzhannyy_avtovor_v_kislovodske_okazalsya_prichastnym_k_razbo_99334.html
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