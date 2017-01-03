2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Новогодние каникулы в Ставрополе: программа мероприятий 2017
3 января 2017 г.

Весной в Ставропольском крае начнёт работу Фонд развития промышленности

Весной в Ставропольском крае заработает региональный Фонд развития промышленности. Деятельность его будет подкрепляться средствами краевой казны. Так, по сообщению министерства энергетики, промышленности и связи, объём капитализации, как предполагается, составит порядка ста миллионов рублей. 

Фонд будет предоставлять льготные займы под пять процентов годовых небольшим промышленным проектам, которые не проходят «ценз» Фонда развития промышленности РФ. Заявки на льготные займы будут приниматься от инвестпроектов стоимостью от 6 до 40 миллионов рублей с суммой займа от 3 до 20 миллионов рублей. В том числе планируется предоставлять совместный кредит из двух Фондов развития промышленности: федерального и регионального.

Специалисты фонда будут оказывать и информационно-консультационную поддержку.

Пресс-служба губернатора СК , Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170103/vesnoy_v_stavropolskom_krae_nachnet_rabotu_fond_razvitiya_promys_99325.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Наряжаете ли вы ёлку на Новый год?


Экономика
Ставропольская промышленность показала рост производства по итогам 2016 года
Весной в Ставропольском крае начнёт работу Фонд развития промышленности
Размер материнского капитала в 2017 году составит 453 тысячи рублей
Росреестр приступает к созданию единого перечня недвижимости
В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества
Ставропольский край
На Ставрополье выявлены факты незаконной продажи лосьонов «Боярышник» и «Огуречный»
Оформление документов через портал Госуслуг подешевело на 30%
Как обезопасить себя от инфекций во время отдыха за границей
В январе пенсионеры Ставрополья получат прибавку к пенсии в размере 5 тысяч рублей
Морозно и ветрено будет на Ставрополье в ближайшие дни

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!