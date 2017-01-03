Весной в Ставропольском крае начнёт работу Фонд развития промышленности

Весной в Ставропольском крае заработает региональный Фонд развития промышленности. Деятельность его будет подкрепляться средствами краевой казны. Так, по сообщению министерства энергетики, промышленности и связи, объём капитализации, как предполагается, составит порядка ста миллионов рублей.

Фонд будет предоставлять льготные займы под пять процентов годовых небольшим промышленным проектам, которые не проходят «ценз» Фонда развития промышленности РФ. Заявки на льготные займы будут приниматься от инвестпроектов стоимостью от 6 до 40 миллионов рублей с суммой займа от 3 до 20 миллионов рублей. В том числе планируется предоставлять совместный кредит из двух Фондов развития промышленности: федерального и регионального.

Специалисты фонда будут оказывать и информационно-консультационную поддержку.

Пресс-служба губернатора СК , Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/vesnoy_v_stavropolskom_krae_nachnet_rabotu_fond_razvitiya_promys_99325.html