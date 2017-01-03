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3 января 2017 г.

Ставропольская промышленность показала рост производства по итогам 2016 года

Промышленные предприятия Ставрополья отчитались по итогах работы за 2016 год. По данным министерства энергетики, промышленности и связи края, за январь-ноябрь объём отгрузки предприятий в отраслях обрабатывающей промышленности составил 233,4 миллиарда рублей или на 8,5 процентов больше, чем за такой же период 2015 года. Индекс промышленного производства в этой группе составил 111,1 процента.

Лидерами стали заводы «Волна» (Солнечнодольск), «Радиан» (Александровское), «Сигнал» (Ставрополь), «ВЭЛАН» (Зеленокумск), «Эском» (Ставрополь), «Ставропласт» (Минеральные Воды) и «Гидрометаллургический завод» (Лермонтов). Эти предприятия добавили к объёму отгруженной продукции от 20% до 50% по итогам 11 месяцев прошедшего 2016 года.

Доля прибыльных предприятий, по предварительным данным, составила 74,5% – в 2015 году прибыль приносили 70,4% предприятий обрабатывающей промышленности.

Пресс-служба губернатора СК , Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170103/stavropolskaya_promyshlennost_pokazala_rost_proizvodstva_po_itog_99327.html
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