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3 января 2017 г.

Оформление документов через портал Госуслуг подешевело на 30%

С первого января в России начала действовать 30-процентная скидка на оплату госпошлины. В законе оговаривается: ею можно воспользоваться при оформлении документа через портал «Госуслуги».

В Ставропольском крае таким образом «подешевели» 160 государственных и около 400 муниципальных услуг. Например, госпошлина за получение загранпаспорта составит 2450 рублей место 3500. Воспользоваться выгодным предложением могут более 500 тысяч жителей региона.

Среди популярных услуг: получение российского и заграничного паспортов, подача заявления в ЗАГС, постановка автомобиля на учёт. 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170103/oformlenie_dokumentov_cherez_portal_gosuslug_podeshevelo_na_30_99326.html
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