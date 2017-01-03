Оформление документов через портал Госуслуг подешевело на 30%

С первого января в России начала действовать 30-процентная скидка на оплату госпошлины. В законе оговаривается: ею можно воспользоваться при оформлении документа через портал «Госуслуги».

В Ставропольском крае таким образом «подешевели» 160 государственных и около 400 муниципальных услуг. Например, госпошлина за получение загранпаспорта составит 2450 рублей место 3500. Воспользоваться выгодным предложением могут более 500 тысяч жителей региона.

Среди популярных услуг: получение российского и заграничного паспортов, подача заявления в ЗАГС, постановка автомобиля на учёт.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/oformlenie_dokumentov_cherez_portal_gosuslug_podeshevelo_na_30_99326.html