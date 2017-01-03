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3 января 2017 г.

На Ставрополье выявлены факты незаконной продажи лосьонов «Боярышник» и «Огуречный»

Во время проведения внеплановых проверок Управление Роспотребнадзора по краю вывило нарушение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. Ей по-прежнему торговали в магазине «Мотор» (Ипатово). Здесь продавали косметический лосьон «Боярышник» с содержанием этилового спирта 70%. Протоколом ареста продукция снята с реализации. В торговом павильоне «Хозяюшка» (Зеленокумск) реализовывали лосьон «Огуречный» с содержанием этилового спирта 30%, в торговом павильоне хозяйственных товаров (Георгиевск), торговали косметической непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 30% (лосьоны «Ромашковый», «С шалфеем, чередой и мятой», «Огуречный»). По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена. Продукция арестована и снята с реализации, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по краю.

Напомним, что неплановые проверки проводятся по всей стране после массового отравления настойкой «Боярышника» в Иркутске в декабре прошлого года. Тогда от отравления погибли десятки человек.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170103/na_stavropole_vyyavleny_fakty_nezakonnoy_prodazhi_losonov_boyary_99335.html
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