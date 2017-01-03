На реке Калаус в Ипатово ищут пропавшего ребенка

В городе Ипатово на реке Калаус спасатели и казаки ищут ребенка. По предварительным данным мальчик пропал именно на реке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, водолазы уже обследовали сотни метров реки. Ее ширина составляет 10 метров, толщина льда – 10 – 15 сантиметров. Береговую полосу исследуют члены Ипатовской хуторской казачьей дружины. Всего в поисках пропавшего ребенка задействованы более 30 человек, 10 единиц техники и два плавсредства.

http://www.stapravda.ru/20170103/na_reke_kalaus_v_ipatovo_ischut_propavshego_rebenka_99329.html