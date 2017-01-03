Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
3 января 2017 г.

Мошенник, под предлогом позвонить по телефону, украл у жителя Ставрополья 40 тысяч рублей

В отдел МВД России по Новоалександровскому району обратился местный житель и рассказал, что с его банковского счета пропали денежные средства. Оказалось, что знакомый потерпевшего попросил у него сотовый телефон, чтобы позвонить. Вместо этого с помощью «Мобильного банка» украл со счета мужчины более 40 тысяч рублей. Злоумышленник удалил смс-оповещение о переводе денег, вернул сотовый телефон владельцу и скрылся. Личность подозреваемого установлена, он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170103/moshennik_pod_predlogom_pozvonit_po_telefonu_ukral_u_zhitelya_st_99332.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Происшествия
Мошенник, под предлогом позвонить по телефону, украл у жителя Ставрополья 40 тысяч рублей
Задержанный автовор в Кисловодске оказался причастным к разбойному нападению
Крупный покупатель наркотиков задержан в Георгиевском районе
На реке Калаус в Ипатово ищут пропавшего ребенка
16-летнюю школьницу не могут найти на Ставрополье с 28 декабря
Новоалександровский район
Предприниматель оштрафован за незаконную установку рекламного щита в Новоалександровске
Более килограмма марихуаны хранил у себя дома житель Новоалександровска
В Новоалександровском районе ограничено движение автотранспорта
Ограничение движения в Новоалександровском районе Ставрополья сняты
В Новоалександровском районе ограничено движение для всех видов транспорта

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!