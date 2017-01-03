Мошенник, под предлогом позвонить по телефону, украл у жителя Ставрополья 40 тысяч рублей

В отдел МВД России по Новоалександровскому району обратился местный житель и рассказал, что с его банковского счета пропали денежные средства. Оказалось, что знакомый потерпевшего попросил у него сотовый телефон, чтобы позвонить. Вместо этого с помощью «Мобильного банка» украл со счета мужчины более 40 тысяч рублей. Злоумышленник удалил смс-оповещение о переводе денег, вернул сотовый телефон владельцу и скрылся. Личность подозреваемого установлена, он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/moshennik_pod_predlogom_pozvonit_po_telefonu_ukral_u_zhitelya_st_99332.html