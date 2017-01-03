Крупный покупатель наркотиков задержан в Георгиевском районе

В Георгиевском районе полицейские задержали мужчину, находившийся в федеральном розыске. В августе 2016 года, на Кубани было возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя Георгиевского района по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый скрылся. Используя оперативную информацию полицейские смогли задержать покупателя наркотиков. Сейчас он заключен под стражу, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/krupnyy_pokupatel_narkotikov_zaderzhan_v_georgievskom_rayone_99330.html