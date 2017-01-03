Как обезопасить себя от инфекций во время отдыха за границей
Для тех, кто отправляется на новогодние праздники за границу, управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю подготовило памятку.
Чтобы не подхватить на чужбине инфекционные и паразитарные заболевания, специалисты рекомендуют пить гарантированно безопасную воду и напитки (в фабричной упаковке, кипяченую воду). Не стоит пользоваться услугами местных предприятий общественного питания, выбирать еду на рынках и лотках – лучше преобретать продукты в специализированных магазинах в фабричной упаковке. Перед едой обязательно мыть руки с мылом; при купании в водоемах и бассейнах – не допускать попадания воды в рот. Для защиты от укусов насекомых следует применять репелленты и инсектициды.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что эпидемиологическая ситуация в мире по ряду инфекционных болезней остается нестабильной.
Малярия «процветает» в следующих странах: Тайланде, Индонезии, Мьянмае, Камбоджи, Вьетнаме, Северной Корее, Индии, Иране, Пакистане, Афганистане, Папуа-Новая Гвинея, Доминиканской республике, Перу, Анголе, Бенине, Гане, Гвинеи, Заире, Конго, Зимбабве, Мавритании, Мадагаскаре, Кот-д’Ивуаре, Намибии, Нигерии, Синегале, Сомали, Судане, Съера-Леоне, Того, Уганде, ЦАР, Чаде, Камеруне, Кении, Либерии, Мозанбике, Руанде.
По холере нестабильная обстановка: в Индии, Таиланде, Гаити, Доминиканской Республике, странах центральной Африки. По лихорадке Зика в странах Центральной Америки, странах Карибского бассейна, Таиланде, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме. По лихорадке Денге в Шри-Ланке.
Страны эндемичные по желтой лихорадке, въезд в которые требует при себе наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия; Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана Французская, Колумбия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, и Эквадор.