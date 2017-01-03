Как обезопасить себя от инфекций во время отдыха за границей

Для тех, кто отправляется на новогодние праздники за границу, управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю подготовило памятку.

Фото: из архива газеты «СП»

Чтобы не подхватить на чужбине инфекционные и паразитарные заболевания, специалисты рекомендуют пить гарантированно безопасную воду и напитки (в фабричной упаковке, кипяченую воду). Не стоит пользоваться услугами местных предприятий общественного питания, выбирать еду на рынках и лотках – лучше преобретать продукты в специализированных магазинах в фабричной упаковке. Перед едой обязательно мыть руки с мылом; при купании в водоемах и бассейнах – не допускать попадания воды в рот. Для защиты от укусов насекомых следует применять репелленты и инсектициды.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что эпидемиологическая ситуация в мире по ряду инфекционных болезней остается нестабильной.

Малярия «процветает» в следующих странах: Тайланде, Индонезии, Мьянмае, Камбоджи, Вьетнаме, Северной Корее, Индии, Иране, Пакистане, Афганистане, Папуа-Новая Гвинея, Доминиканской республике, Перу, Анголе, Бенине, Гане, Гвинеи, Заире, Конго, Зимбабве, Мавритании, Мадагаскаре, Кот-д’Ивуаре, Намибии, Нигерии, Синегале, Сомали, Судане, Съера-Леоне, Того, Уганде, ЦАР, Чаде, Камеруне, Кении, Либерии, Мозанбике, Руанде.

По холере нестабильная обстановка: в Индии, Таиланде, Гаити, Доминиканской Республике, странах центральной Африки. По лихорадке Зика в странах Центральной Америки, странах Карибского бассейна, Таиланде, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме. По лихорадке Денге в Шри-Ланке.

Страны эндемичные по желтой лихорадке, въезд в которые требует при себе наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия; Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана Французская, Колумбия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, и Эквадор.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/kak_obezopasit_sebya_ot_infektsiy_vo_vremya_otdykha_za_granitsey_99324.html