Диспетчерская служба для инвалидов по слуху начнет работу на Ставрополье

Новая служба - диспетчерская для инвалидов по слуху - появится в Ставропольском крае уже в начале 2017 года. Базироваться она будет на территории Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Служба создана для повышения уровня доступности социальных услуг, оперативного реагирования на проблемы и оказание справочно-информационной и консультативной поддержки.

Здесь будут бесплатно предоставлять услуги удаленного перевода жестового языка. Оператор-сурдопереводчик станет своеобразным посредником в коммуникации между людьми с нарушениями слуха и слышащими гражданами. Диспетчерская служба будет обслуживать всех граждан Ставропольского края. С ее помощью можно передать сообщение инвалида любому абоненту и получить от него ответ.

За всеми справками можно обратиться по следующим видам связи:

Skype – essgbpou; телефон: – 8(87934)6-11-86; факс – 8(87934)6-50-59; электронная почта – epuzri@minsoc26.ru.

Режим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/dispetcherskaya_sluzhba_dlya_invalidov_po_slukhu_nachnet_rabotu__99275.html