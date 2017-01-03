Детский дом в Ставрополе посетил «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники Управления МВД России Ставрополю и представители общественного совета при ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, поздравили с Новым годом детей ставропольского подшефного детского дома № 12. Полицейские поговорили с ребятами о правилах дорожного движения, что весьма актуально во время зимних каникул. Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки и провели с ребятами увлекательную викторину, а они исполнили песни и стихи.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/detskiy_dom_v_stavropole_posetil_politseyskiy_ded_moroz_99333.html