Более килограмма марихуаны изъяли у жителя Кировского района
Реализуя оперативную информацию, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Кировскому району в доме местного жителя обнаружили и изъяли наркотическое средство. Экспертиза показала, что это – марихуана. Ее вес – более килограмма.
Мужчина утверждает, что вырастил травку на придомовом участке для собственного употребления, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170103/bolee_kilogramma_marikhuany_izyali_u_zhitelya_kirovskogo_rayona_99331.html
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