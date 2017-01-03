1 января в Пятигорске спасали журавля

Хоть символ нынешнего года Петух, эта история о другом двукрылом. Первого января наступившего 2017-го в одном из частных домов поселка Горячеводска спасали журавля. Нежданный гость буквально свалился на частную территорию с небес, чем и привлек внимание домочадцев. Причиной тому, как позже выяснилось, стало неважное здоровье птицы.

Пятигорские спасатели, прибыв на место происшествия, забрали горе-путешественника и срочно начали искать, кто может приютить птицу. Неудачливого летуна согласились принять сотрудники зоопарка комплекса Парк «Родник», где есть все условия для содержания.

Как стало известно, на данный момент их новый обитатель находится на карантине.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170103/1_yanvarya_v_pyatigorske_spasali_zhuravlya_99337.html