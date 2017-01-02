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2 января 2017 г.

Жительницу Прасковеи обокрали две пожилые соседки

В полицию Буденновского района с заявлением о краже обратилась жительница Прасковеи. Стражи правопорядка установили, что две местные жительницы, пожилые женщины, проникли на территорию домовладения потерпевшей и украли бытовую технику, домашнюю живность, деньги и другое имущество на более чем 143 тысяч рублей. Подозреваемые установлены, разысканы и задержаны. Решается вопрос об избрании злоумышленницам меры пресечения. Похищенное изъято, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/zhitelnitsu_praskovei_obokrali_dve_pozhilye_sosedki_99318.html
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