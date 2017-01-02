Задержан грабитель, напавший на жительницу Кисловодска возле банкомата

Сотрудниками отдела МВД России по Кисловодску задержан подозреваемый в грабеже. В полицию пришла местная жительница и рассказала о том, что на одной из улиц возле банкомата на нее напал известный мужчина. Он забрал ее вещи на общую сумму более 90 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Часть похищенного изъята. Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города-курорта, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/zaderzhan_grabitel_napavshiy_na_zhitelnitsu_kislovodska_vozle_ba_99317.html