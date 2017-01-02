Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
2 января 2017 г.

В Пятигорске мошенница заполучила 300 тысяч рублей за содействие в оформлении крупного займа

В Пятигорском отделе внутренних расследуется уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В преступлении подозревается 48-летняя пятигорчанка.

В июне 2011 года женщина под предлогом оказания содействия в оформлении крупного займа в банке получила от жительницы Кировского района 300 тысяч рублей. Деньги она присвоила.

Женщина задержана под подписку о невыезде, подчеркнули в пресс-служб ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/v_pyatigorske_moshennitsa_zapoluchila_300_tysyach_rubley_za_sode_99315.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Наряжаете ли вы ёлку на Новый год?


Происшествия
В Пятигорске мошенница заполучила 300 тысяч рублей за содействие в оформлении крупного займа
Интернет-мошенника задержали в Ставрополе
Задержан грабитель, напавший на жительницу Кисловодска возле банкомата
У жителя села Донского угнали автомобиль – оставил ключи в замке
Жительницу Прасковеи обокрали две пожилые соседки
Пятигорск
В Пятигорске задержали фальшивого мебельщика
Световозвращающие элементы у воспитанников детских садов Пятигорска проверяет «Новогодний патруль»
Арендованный автомобиль почти за 3 млн рублей пытались угнать двое подельников в Пятигорске
Четыре автомобиля столкнулись в Пятигорске, один человек постарадал
В Пятигорске задержали разбойника, напавшего на сотрудницу ломбарда с электрошокером

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!