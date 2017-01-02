В Пятигорске мошенница заполучила 300 тысяч рублей за содействие в оформлении крупного займа

В Пятигорском отделе внутренних расследуется уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В преступлении подозревается 48-летняя пятигорчанка.

В июне 2011 года женщина под предлогом оказания содействия в оформлении крупного займа в банке получила от жительницы Кировского района 300 тысяч рублей. Деньги она присвоила.

Женщина задержана под подписку о невыезде, подчеркнули в пресс-служб ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/v_pyatigorske_moshennitsa_zapoluchila_300_tysyach_rubley_za_sode_99315.html