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2 января 2017 г.

В Левокумском районе Ставрополья под колесами авто погиб пешеход

Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода насмерть

31 декабря 2016 года в 22 часа 30 минут на 4-м километре автодороги «Левокумское – Новоалександровское – Петропавловское» произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода, который шел навстречу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

45-летний житель Левокумского района скончался в больнице. 18-летний пассажир также доставлен в медучреждение. Водитель в ДТП не пострадал.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170102/v_levokumskom_rayone_stavropolya_pod_kolesami_avto_pogib_peshekh_99311.html
Фотография к статье В Левокумском районе Ставрополья под колесами авто погиб пешеход
Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода насмерть
Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода насмерть
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
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