В Левокумском районе Ставрополья под колесами авто погиб пешеход

31 декабря 2016 года в 22 часа 30 минут на 4-м километре автодороги «Левокумское – Новоалександровское – Петропавловское» произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода, который шел навстречу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

45-летний житель Левокумского района скончался в больнице. 18-летний пассажир также доставлен в медучреждение. Водитель в ДТП не пострадал.

http://www.stapravda.ru/20170102/v_levokumskom_rayone_stavropolya_pod_kolesami_avto_pogib_peshekh_99311.html