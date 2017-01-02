В администрации Нефтекумска провели планерку с участием детей

Необычная планерка прошла в администрации Нефтекумска. В последнем заседании 2016 года в ней приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Сначала глава муниципального образования А.Черняков рассказал коллегам и юным гостям о положительных итогах работы за год, а затем слово предоставили детворе. Воспользовавшись случаем, гости озвучили свои пожелания. Они попросили главу города, чтобы для детей, имеющих проблемы со здоровьем, организовали бесплатное посещение плавательного бассейна, выделили время и тренера для занятий теннисом в спорткомплексе. А.Черняков пообещал исполнить пожелания.

В завершение встречи детей ждал сюрприз. В зал заседания вошел Дед Мороз в сопровождении Снегурочки. Под аплодисменты волшебники вручили юным гостям подарки, а также сфотографировались на память возле новогодней ёлки.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/v_administratsii_neftekumska_proveli_planerku_s_uchastiem_detey_99308.html