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2 января 2017 г.

В администрации Нефтекумска провели планерку с участием детей

Необычная планерка прошла в администрации Нефтекумска. В последнем заседании 2016 года в ней приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Сначала глава муниципального образования А.Черняков рассказал коллегам и юным гостям о положительных итогах работы за год, а затем слово предоставили детворе. Воспользовавшись случаем, гости озвучили свои пожелания. Они попросили главу города, чтобы для детей, имеющих проблемы со здоровьем, организовали бесплатное посещение плавательного бассейна, выделили время и тренера для занятий теннисом  в спорткомплексе. А.Черняков пообещал исполнить пожелания. 

В завершение встречи детей ждал сюрприз. В зал заседания вошел Дед Мороз в сопровождении Снегурочки. Под аплодисменты волшебники вручили юным гостям подарки, а также сфотографировались на память  возле новогодней ёлки. 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/v_administratsii_neftekumska_proveli_planerku_s_uchastiem_detey_99308.html
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