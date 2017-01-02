Росреестр приступает к созданию единого перечня недвижимости

Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает – с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», главной целью которого является создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы (ЕГРН). В состав перечня войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре прав.

В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав – это разные процедуры. Вместе с тем, нередко граждане совершают операции с недвижимостью, для которых требуются обе процедуры. Вступление в силу нового закона упростит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит время заявителя. В регистрирующий орган нужно будет подать одно заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет – не более 5 дней.

Новый закон, как отмечают эксперты, значительно сужает возможности мошенничества благодаря более плотному взаимодействию между госучреждениями. Например, представители ЗАГСа с нового года должны направлять в Росреестр данные о регистрации смерти физических лиц, чтобы с ранее принадлежащей им недвижимостью не было проведено нелегальных операций.

http://www.stapravda.ru/20170102/rosreestr_pristupaet_k_sozdaniyu_edinogo_perechnya_nedvizhimosti_99227.html