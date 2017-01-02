Размер материнского капитала в 2017 году составит 453 тысячи рублей
Материнский капитал будет действовать еще два года, сообщили в пенсионном фонде Ставропольского края. Главное условие, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. Как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Деньги можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов.
Напомним, размер материнского капитала в 2017 году не изменился и составляет 453 тысячи рублей.