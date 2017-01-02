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2 января 2017 г.

Размер материнского капитала в 2017 году составит 453 тысячи рублей

Материнский капитал

Материнский капитал будет действовать еще два года, сообщили в пенсионном фонде Ставропольского края. Главное условие, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. Как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Деньги можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов.

Напомним, размер материнского капитала в 2017 году не изменился и составляет 453 тысячи рублей.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/razmer_materinskogo_kapitala_v_2017_godu_sostavit_453_tysyachi_r_99306.html
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