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2 января 2017 г.

Гаражного вора задержали в Георгиевске

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» задержали подозреваемого в совершении кражи. В полицию обратился житель города: злоумышленник проник в гараж одного из кооперативов города, откуда украл имущество и ювелирные изделия на сумму более 75 тысяч рублей. Когда злоумышленника задержали, он дал признательные показания, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/garazhnogo_vora_zaderzhali_v_georgievske_99314.html
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