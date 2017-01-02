Гаражного вора задержали в Георгиевске

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» задержали подозреваемого в совершении кражи. В полицию обратился житель города: злоумышленник проник в гараж одного из кооперативов города, откуда украл имущество и ювелирные изделия на сумму более 75 тысяч рублей. Когда злоумышленника задержали, он дал признательные показания, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/garazhnogo_vora_zaderzhali_v_georgievske_99314.html