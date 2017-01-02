Двое детей погибли в ДТП на автодороге «Буденновск – Арзгир»
31 декабря 2016 года около 8 часов утра на 44-м километре автодороги «Буденновск – Арзгир» водитель автомашины «ВАЗ-21099» не учла гололедицы и снежного наката, не справилась с управлением, вылетела на левую обочину и врезалась в дерево, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
На месте происшествия погибли двое детей – пятилетний и двухлетний мальчики. Старший был пристегнут детским ремнем безопасности, младший находился в детском автокресле. Доставлены в больницу и водитель – мать погибших детей, 27-летняя жительница Буденновска, и 25-летняя пассажирка переднего пассажирского сидения, жительница Буденновска.