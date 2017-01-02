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2 января 2017 г.

Двое детей погибли в ДТП на автодороге «Буденновск – Арзгир»

Скорая помощь
Фото: из архива газеты «СП»

31 декабря 2016 года около 8 часов утра на 44-м километре автодороги «Буденновск – Арзгир» водитель автомашины «ВАЗ-21099» не учла гололедицы и снежного наката, не справилась с управлением, вылетела на левую обочину и врезалась в дерево, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

На месте происшествия погибли двое детей – пятилетний и двухлетний мальчики. Старший был пристегнут детским ремнем безопасности, младший находился в детском автокресле. Доставлены в больницу и водитель – мать погибших детей, 27-летняя жительница Буденновска, и 25-летняя пассажирка переднего пассажирского сидения, жительница Буденновска.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170102/dvoe_detey_pogibli_v_dtp_na_avtodoroge_budennovsk__arzgir_99312.html
Фотография к статье Двое детей погибли в ДТП на автодороге «Буденновск – Арзгир»
Фото: из архива газеты «СП»
Скорая помощь
Скорая помощь
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