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2 января 2017 г.

Домбай приглашает на спортивный праздник 4 января

Карачаево-Черкесия присоединилась к Всероссийской декаде спорта и здоровья. С 1 по 8 января 2017 года во всех городах и районах республики проходят спортивно-массовые мероприятия. Наряду с соревнованиями проводят и мастер-классы. Все желающие могут попробовать свои силы в борьбе, зимних и игровых видах спорта, стать наездником или пловцом... В праздничные дни работают все спортивные комплексы КЧР.

Самым массовым событием станет спортивный праздник, который пройдёт 4 января в курортном посёлке Домбай. Все состязания будут проходить как с участием профессиональных спортсменов, так и всех желающих. На площадке гостиницы «Горные вершины» дети посоревнуются на катке и горке. На основе таких видов спорта, как хоккей, фигурное катание, биатлон, проведут состязания с народным характером. Это будет эстафета с клюшкой, биатлон на санках, перетягивание каната на катке и другие виды. Всех участников ждёт горячий обед.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170102/dombay_priglashaet_na_sportivnyy_prazdnik_4_yanvarya_99323.html
Фотография к статье Домбай приглашает на спортивный праздник 4 января
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