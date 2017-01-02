Детский сад «Звёздочка» отметил 60-летие в поселке Затеречном

Новогодние праздники совпали с юбилеем детского сада поселка Затеречного Нефтекумского района. В конце 2016-го учреждению исполнилось шестьдесят лет! Отметили солидную дату в коллективе без лишнего шума, пригласив ветеранов.

За шестьдесят лет здесь сменилось всего лишь три заведующих, рассказывала нынешний руководитель Галина Турчакова, которая приняла «пост» от Юлии Николаевны Муравлевой (она ушла на заслуженный отдых год назад в возрасте 75 лет). А первой, кто встречал малышей в «Звёздочке», была Антонина Мироновна Калинина.

Для детей в «Звёздочке» созданы комфортные условия. Конечно, коллектив мечтает о более просторных помещения. Например, как воздух, для музыкальных занятий необходим актовый зал, который сегодня организуют в одной из групп, каждый раз сдвигая мебель.

– У нас стабильный коллектив со своими сложившимися традициями, – рассказывала Галина Николаевна, проводя экскурсию по группам.

В нынешнем составе воспитателей в основном люди, которые проработали в этом учреждении по многу лет. В трудовой книжке Ольги Никитиной значится всего одна запись – детский сад «Звёздочка». Пришла она сюда 28 лет назад и уверяет, что к коллективу «прикипела душой». У Елены Колесник не менее богатый опыт и стаж – воспитателем она трудится около тридцати лет. Уже более двух десятков лет малышей воспитывают Айна Искакова, Ольга Пронина, Галина Тармасинова. Любит свою профессию Ирина Ягодкина, талантливым педагогом в стенах учреждения стала Ирина Мерзликина, победившая в районном конкурсе «Воспитатель года-2016». А музыкальный руководитель Ирина Бондаренко пришла сюда не только по зову сердца, но и по стопам мамы – Аллы Вольвач, проработавшей в «Звёздочке» более сорока лет.

– Можно сказать, благодаря маме, я с детства полюбила этот маленький садик, – делилась Ирина.

В 2009 году, в связи с ростом рождаемости, в «Звёздочке» открыли четвёртую группу. Теперь в детский сад ходят 90 малышей. Специалисты краевого министерства образования, однажды побывавшие с проверкой в «Звёздочке» , высоко оценили энтузиазм коллектива.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/detskiy_sad_zvezdochka_otmetil_60letie_v_poselke_zaterechnom_99305.html