4 жителя Кисловодска отравились угарным газом

Фото: из архива газеты «СП»

В Кисловодске люди отравились угарным газом, сообщается на сайте ГУ МЧС России по СК. Информация о происшествии на улице Клары Цеткин поступила дежурным МЧС в 10 часов 2 января.

Информация уточняется, но ряд СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщают о том, что по предварительным данным, угарным газом отравились четыре человека, в том числе двое детей, а причиной указывают неисправную газовую колонку. Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу Кисловодска.

Специалисты предупреждают – причиной отравления угарным газом и гибели людей могут стать забитые дымоходы, неисправные вентиляционные каналы, установленное с нарушением газовое оборудование. Угарный газ смертельно опасен, не имеет цвета и запаха. Отравление происходит незаметно. Достаточно 0,08% углекислого газа в воздухе, чтобы человек почувствовал головную боль и удушье. При концентрации выше 1,2 % человек теряет сознание после двух вдохов, а менее чем через 3 минуты умирает.

Населению рекомендуется соблюдать правила безопасного использования газа в быту. При появлении запаха газа вызывайте аварийную службу по тел: 04 (с моб. 104).

http://www.stapravda.ru/20170102/4_zhitelya_kislovodska_otravilis_ugarnym_gazom_99313.html