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2 января 2017 г.

44 водителя на Ставрополье сели за руль пьяными в новогоднюю ночь

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В ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 44 нетрезвых водителя.

В Пятигорске, например, в новогоднюю ночь наряд ДПС остановил «ВАЗ» под управлением 27-летнего жителя города. От него несло алкоголем. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Оказалось, что месяц назад он на полтора года был лишен водительского удостоверения за аналогичный проступок. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, автолюбителя могут лишить свободы сроком до 2 лет.

Напоминаем, что с 31 декабря по 8 января автоинспекторы Ставрополья несут службу в усиленном варианте в круглосуточном режиме, особое внимание обращено нетрезвых водителей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/44_voditelya_na_stavropole_seli_za_rul_pyanymi_v_novogodnyuyu_no_99309.html
Фотография к статье 44 водителя на Ставрополье сели за руль пьяными в новогоднюю ночь
Акция «Нетрезвый водитель»
Акция «Нетрезвый водитель»
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