4000-ный малыш родился в Ставрополе в конце 2016 года

Фото: из архива газеты «СП»

В конце года в ставропольском ЗАГСе поздравляли супругов Романа и Ирину Богдановых, у которых появился первенец. Он стал юбилейным, четырёхтысячным малышом, среди родившихся в 2016-м году в Ставрополе.

Счастливые родители назвали сына Артемом. С отделом ЗАГС по Ленинскому району Ставрополя, где проходило торжество, у семьи Богдановых связаны самые теплые и счастливые минуты жизни. В 2014 году Роман и Ирина зарегистрировали свой брак, и вот, через два года, получили первый документ сына – свидетельство о рождении и поздравление от губернатора края В. Владимирова.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/4000nyy_malysh_rodilsya_v_stavropole_v_kontse_2016_goda_99322.html