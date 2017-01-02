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2 января 2017 г.

4000-ный малыш родился в Ставрополе в конце 2016 года

Новорожденные в роддоме
Фото: из архива газеты «СП»

В конце года в ставропольском ЗАГСе поздравляли супругов Романа и Ирину Богдановых, у которых появился первенец. Он стал юбилейным, четырёхтысячным малышом, среди родившихся в 2016-м году в Ставрополе.

Счастливые родители назвали сына Артемом. С отделом ЗАГС по Ленинскому району Ставрополя, где проходило торжество, у семьи Богдановых связаны самые теплые и счастливые минуты жизни. В 2014 году Роман и Ирина зарегистрировали свой брак, и вот, через два года, получили первый документ сына – свидетельство о рождении и поздравление от губернатора края В. Владимирова.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/4000nyy_malysh_rodilsya_v_stavropole_v_kontse_2016_goda_99322.html
Фотография к статье 4000-ный малыш родился в Ставрополе в конце 2016 года
Фото: из архива газеты «СП»
Новорожденные в роддоме
Новорожденные в роддоме
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