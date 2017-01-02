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2 января 2017 г.

1 января спасатели освободили жителя Кисловодска, удерживаемого на кошаре

Первого января поступил вызов от дежурного ЕДДС Лермонтова: нужна помощь в поиске жителя Кисловодска, насильно удерживаемого на одной из кошар.

Поиск, начавшийся в районе Олимпийского комплекса и направленный в сторону горы Юца, дал результаты. Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и транспортировали до автомашины «Скорой помощи», рассказали в СКР ПСО Северокавказского регионального ПСС МЧС РФ

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/1_yanvarya_spasateli_osvobodili_zhitelya_kislovodska_uderzhivaem_99319.html
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