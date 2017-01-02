16-летнюю школьницу не могут найти на Ставрополье с 28 января

16-летнюю жительницу села Ивановского уже больше четырёх дней разыскивают в Кочубеевском районе Ставрополья.

В последний раз её видели на школьном новогоднем празднике 28 декабря. По словам классного руководителя, после завершения мероприятия одноклассники проводили Валерию до остановки, откуда она пошла в сторону дома. В тот день на ней было надето светлое гипюровое платье и плащ бирюзового цвета.

Как сообщила информационному порталу Кочубеевского района сестра пропавшей школьницы, 2 января поиски продолжаются. Всех, кто видел с тех пор девочку, просьба позвонить по номеру: 8-962-426-53-07.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/16letnyuyu_shkolnitsu_ne_mogut_nayti_na_stavropole_s_28_yanvarya_99321.html