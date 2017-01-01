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1 января 2017 г.

Владимир Путин подарил ставропольской студентке вороного жеребца

Владимир Путин подарил ставропольской студентке Глории Колесниковой вороного жеребца.

Заветные мечты сбываются! Особенно под Новый год. Чаще всего их исполняют родители, добрый сказочный волшебник, например Дед Мороз, или ... Президент.

Владимир Путин подарил ставропольской студентке Глории Колесниковой вороного жеребца. Свою мечту девушка изложила в письме и отправила его главе государства. Ответ пришел - сначала из администрации В. Путина (о том, что просьба рассматривается), а спустя время с Глорией связался министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 

Так долгожданный подарок был получен. Коня назвали Президент. Глория с ним постоянно занимается и регулярно выкладывает фотографии четвероногого друга  в социальные сети.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170101/vladimir_putin_podaril_stavropolskoy_studentke_voronogo_zherebts_99304.html
Фотография к статье Владимир Путин подарил ставропольской студентке вороного жеребца
Владимир Путин подарил ставропольской студентке Глории Колесниковой вороного жеребца.
Владимир Путин подарил ставропольской студентке Глории Колесниковой вороного жеребца.
Фото: vk.com/gloriakolesnikova
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