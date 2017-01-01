Студентка СКФУ победила во всероссийском конкурсе «Гражданская инициатива»

В России подвели итоги Национальной премии «Гражданская инициатива». В числе победителей студентка СКФУ Алина Накова. Социальный проект девушки «Школа бифрендинга» признан лучшим в номинации «Раздвинь границы возможностей».

Алина рассказала о сути проекта – помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры почти год занимаются психологическим и социальным сопровождением инвалидов.

– Эта победа стала для нашей команды отличной мотивацией, – поделилась она. – Важно, скорей, не сама награды, а именно признание опыта. Радует то, что им заинтересовались другие регионы, ведь преемственность в таком деле станет отличным способом решения проблемы социализации лиц с ограниченными возможностями.

Проект «Школа бифрендинга» уже успешно реализуется на родине активистки в Кабардино-Балкарской Республике, а с сентября и в Ставропольском крае.

В конкурсе «Гражданская инициатива» приняли участие почти две тысячи социальных проектов и инициатив людей из 75 регионов России. Шесть работ по каждой из 13 номинаций отобраны как лучшие. Имена лауреатов были объявлены в Москве в театре «Русская песня» на торжественной церемонии, гостями которой стали известные общественные деятели, представители науки, культуры и спорта, популярные российские артисты, среди которых Максим Виторган, Валерия Ланская, Леонид Рошаль, Инна Гомес, Юрий Рост, Сергей Гармаш, Максим Дунаевский, Тамара Гвердцители и Вячеслав Фетисов.

Статуэтку «Золотой росток», а также диплом победителя Алина Накова получила из рук члена исполкома Паралимпийского комитета России, трехкратной чемпионки Паралимпийских игр по лёгкой атлетике Ольги Семеновой и двукратного серебряного и бронзового призёра Паралимпийских игр по плаванию Дмитрия Григорьева.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170101/studentka_skfu_pobedila_vo_vserossiyskom_konkurse_grazhdanskaya__99301.html